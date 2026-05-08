İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni şafak operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı da yer aldı. İkiz çocuklarının doğum gününde gözaltına alınan Hancı'nın 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden TÜBİTAK Ödülü aldığı anlaşıldı. İBB'den Özgür Hasan Altuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda söz konusu duruma dikkat çekerken, şunları kaydetti: “Çevre mühendisliği alanında antibiyotik direnci, su arıtımı, endokrin bozucu kimyasallar ve ileri çevre teknolojileri üzerine uluslararası çalışmalarıyla tanınan, Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biridir. Akademik dürüstlüğü, çalışkanlığı ve kamu sorumluluğunu aynı anda taşıyabilen, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden TÜBİTAK Bilim Ödülü almış saygın bir bilim insanıdır…İkiz çocuklarının doğum gününde gözaltına alındı. En kısa zamanda evlatlarının yanına görevinin başına döneceğine eminim...”Kaynak: İBB yöneticisi bilim insanı Profesör Hancı’ya bilim ödülünü Erdoğan vermişti."

