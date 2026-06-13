ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi, Washington'daki ünlü sahne sanatları merkezi Kennedy Center'dan cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilen bir çalışmayla kaldırıldı.

Söz konusu işlem, bir federal yargıcın Kongre kararı olmaksızın merkezin adının değiştirilemeyeceğine hükmetmesinin ardından, tabelanın asılmasından altı aydan kısa bir süre sonra gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı, cuma günü saat 23.59 olarak belirlenen mahkeme süresinin fırtına nedeniyle iş güvenliği riski oluşturacağı gerekçesiyle kaçırılacağını açıklamış ve 12 saatlik ek süre talep etmişti.

Bu açıklamanın ardından, sabaha karşı saat 01.20 sularında başlayan çalışmalar kapsamında binaya iskele kuruldu.

Yaklaşık 30 dakika süren operasyonla saat 03.10 civarında Trump'ın ismini oluşturan harfler binadan söküldü.

Davayı açan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Joyce Beatty ise ek süre talebini "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Trump yönetiminin "yasalara uymama alışkanlığının bir parçası" olarak nitelendirdi.

KENNEDY KÜLTÜR MERKEZİ'NİN İSMİ KRİZ OLDU

Washington'daki Federal Yargıç Christopher Cooper, 29 Mayıs'ta verdiği kararda merkezin adını yalnızca Kongre'nin değiştirebileceğine hükmetmişti.

Yargıç Cooper ve ardından federal temyiz mahkemesi, hükümetin kararın durdurulmasına yönelik taleplerini cuma günü reddetti.

Adalet Bakanlığı, temyiz sürecinde ismin tekrar değişebileceğini savunurken, Beyaz Saray ve Kennedy Center yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin anısına 1971 yılında açılan merkezin yönetim kurulu, Trump'ın başkanlığında aralık ayında isim değişikliği kararı almıştı.

Geçen yıl göreve başlamasından bu yana kurulu müttefikleriyle dolduran Trump, şubat ayında merkezin büyük bir tadilat için iki yıl kapatılacağını duyurmuştu.

Trump'ın ayrıca, ekim ayında yıktırdığı Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı yerine devasa bir balo salonu ve anıtsal kemer yapılması gibi Washington'ın merkezini şekillendirmeye yönelik geniş kapsamlı planları bulunuyor.