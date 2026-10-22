Komedyen Şafak Sezer, Nil Gülsüm’ün programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiye ilişkin soruyu yanıtlayan Sezer, bu sevginin nedenini anlattı.

“NEREDE KARŞILAŞSAK AYNI DOĞALLIĞI DEVAM EDİYOR”

Erdoğan’a duyduğu sevgiyi samimiyetine bağlayan Sezer, karşılaştıklarında her zaman aynı içten tavırla karşılaştığını belirterek şöyle konuştu:

“Samimi ve doğal olduğu için. Bize karşı çok doğal, nerede karşılaşsak aynı doğallığı devam ediyor.”

ERDOĞAN İÇİN “DÜNYANIN EN GÜZEL ADAMI” DEMİŞTİ

Şafak Sezer, geçmişte yaptığı açıklamalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Erdoğan'ın kendilerine verdiği destekten söz eden komedyen, “Dünyanın en güzel adamı. Allah uzun ömürler versin. Çok iyi bir insan.'' demişti.

FİLMLERİNE GÖSTERDİĞİ İLGİYİ ANLATMIŞTI

Sezer, daha önceki açıklamalarında Erdoğan’ın kendisini tanımamasına rağmen filmlerine ilgi gösterdiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı’nın filmlerini istediğini ve izleyeceğini söylemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirmişti.