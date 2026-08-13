Göreve başlamasının üzerinden 11 ay geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, her gün yeni bir tartışma ile anılır oldu.

TDV BÜTÇESİNDEN

Arpaguş için İstanbul Müftülüğü yerleşkesindeki botanik parkı içinde boğaz manzaralı çalışma ofisi yapıldı. Diyanet tarihinde İstanbul’da makam ofisi açan ilk başkan Arpaguş oldu. Arpaguş’un doyumsuz manzaralı yeni ofisinde çektirdiği fotoğraflara SÖZCÜ ulaştı.

Fatih Süleymaniye’deki lüks ofisin manzarası “Safi Bey dünyada cenneti yaşıyor” yorumlarına neden oldu. Ofis için harcamalar Türkiye Diyanet Vakfı bütçesinden yapıldı. Arpaguş haftanın 3 günü bu ofiste çalışıyor ve konuklarını kabul ediyor, Ankara’daki makamına ise 2 gün geliyor. Arpaguş’un İstanbul ofisinde kabul odası, toplantı odası, özel kalem ve diğer çalışanlar için ayrı bölümler de bulunuyor, randevular İstanbul ofisine göre planlanıyor.

SEYAHAT REKORU

Tartışmalarla hatırlanan bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ardından göreve gelen Arpaguş, önce atama tercihleri ile gündem oldu. Lüks kaplıca otelindeki toplantılar, birim amirlerini Antalya’daki lüks tesise götürmesi ile de tepki çekti. 10 ay içinde 17 ayrı yurt dışı seyahat yaparak rekor kırdı.

Görev süresinin yarısından fazlasını İstanbul ve yurt dışında geçiren Arpaguş’a, Ankara’nın lüks semti Bilkent’te tripleks lojman da tahsis edildi. Eşini de iki defa kuraya sokmadan hacca götürdü.

Atatürk’ün mirasıydı

Atatürk’ün isteğiyle kurulan Botanik Bahçesi yıllarca bilime hizmet etti. İstanbul Üniversitesi’ne ait Alfred Heilbrom Botanik Bahçesi 2015’te Diyanet’e devredildi.