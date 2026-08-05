İktidar, vatandaşın dolara olan ilgisini ve talebi kırmak, liraya güvenin artmasını isterken Diyanet’ten aksi yönde bir karar geldi. Diyanet, Aralık 2016’da hac ve umre ücretlerini dolardan Türk Lirası’na çevirmiş, Aralık 2017’de ise Suudi Arabistan Riyali’ne geçmişti. Bu yılki hac ücreti de Riyal olarak alındı. Ancak şimdi doları daha güvenli bulan Diyanet 2027 organizasyonunda dolara döndü. Vatandaşlar, “Diyanet bile Türk Lirası’na güvenmiyor” diye tepki gösterdi.



Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başladığı 3 Haziran 2023 günü dolar, 21 liraydı, bugün ise 47.5 liraya çıktı. 2016 yılında ekonomik kriz etkisiyle dolarda büyük yükseliş görülmüştü. Diyanet de vatandaşlara TL kullanma tavsiyesinde bulunmuş, hac ücretinde de önce Türk Lirası sonra da Suudi Arabistan Riyali’ne geçmişti.



750 MİLYON DOLAR TOPLANACAK



Önümüzdeki hac dönemi 15 Mayıs 2027’de olacak. Hac kuraları 22 Temmuz’da çekildi. Diyanet 2027 hac ücretini normal kategoride kişi başı 9 bin 200 dolar olarak belirlendi.



Vize, yol otelin de dahil olduğu paket güncel kurla 440 bin lirayı buluyor. Karı koca hacca gidildiğinde 18 bin 400 dolar yani 880 bin lira tutacak. Diyanet lüks kategoride ise 25 bin dolara kadar hac organizasyonu yapıyor. Güncel kurla iki kişi 2.4 milyon liraya ulaşıyor.



Diyanet 85 bin Türk vatandaşının yüzde 60’ı olan 50 bin kişiyi hacca götürecek. 35 bin kişi de acentalar aracılığı ile hacca gidecek. Diyanet bu yıl normal ve lüks kategori olarak toplamda vatandaşlardan 750 milyon dolar para toplanacağını hesap etti. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 35 milyar lirayı buluyor



'MİLLİ PARAMIZIN KIYMETİ KALMADI'



2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz 2026-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Diyanet'in hac paralarını dolar ile tahsil etmesine ise vatandaşlarda tepki geldi. Vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı: “Diyanet ülke ekonomisine güvenmiyor. Devlet yetkilileri bu duruma el atmalı. Milli paramızın kıymeti kalmadı. Hac paramız bile dolarla. Yıllardır hac için para biriktirdik bilsek dolar alırdık.”