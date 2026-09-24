Diyanet İşleri Başkanlığı görevine 18 Eylül 2025’te atanan Safi Arpaguş’un yoğun yurt dışı seyahat trafiği 2’nci yılında da hız kesmedi.



Görevdeki ilk yılını 19 yurt dışı ziyaretiyle kapatan Arpaguş, ikinci yılının daha ilk günlerinde yeniden yollara düştü.



Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia’nın daveti üzerine ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Diyanet, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile hac ve umre hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik ortak çalışmaların ele alındığını açıkladı.



BU AY BAKÜ'DEYDİ



Arpaguş’un ziyaretine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, genel müdür, daire başkanı, özel kalem müdürü, müşavir, basın görevlileri ve korumasının da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip eşlik etti.



Dördüncü kez Arabistan’a giden Arpaguş, geçtiğimiz günlerde Bakü’ye gitmişti. Arpaguş’tan görüşme ve randevu bekleyenlerin sayısının bine yaklaştığı iddia ediliyor.





