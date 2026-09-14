Derince ve Körfez’de yaşayan yurttaşlar, Safi Port Limanı çevresindeki trafik yoğunluğundan bıktı. Özellikle pik saatlerde liman çevresindeki uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik adeta kilitlenirken, Safi Port ışıklarında sürücüler en az 20 dakika bekliyor. Her gün tekrarlanan tabloya rağmen kalıcı çözüm bulunmuyor.

UZUN ARAÇLAR, BİTMEYEN KUYRUKLAR

Safi Port Limanı çevresinde özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde oluşan yoğunluk, Derince ve Körfez’de yaşayan yurttaşların ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede uzun ve geniş araçların oluşturduğu kuyruklar, trafik akışını ciddi biçimde yavaşlatırken sürücülerin günlük ulaşım süresini de uzatıyor.

PİK SAATLERDE EN AZ 20 DAKİKA KAYIP

Özellikle Safi Port ışıklarında oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde en az 20 dakikalarını yolda geçiriyor. Aynı yoğunluğun her gün benzer saatlerde yaşanması, güzergâhı kullanan sürücülerin tepkisini artırıyor.

SORUN UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE, ÇÖZÜM YOK

Safi Port kaynaklı trafik sorunu uzun süredir gündeme gelmesine karşın, bölgedeki yoğunluğu azaltacak somut ve kalıcı bir adım henüz hayata geçirilmiş değil.

Her gün aynı saatlerde tekrarlanan trafik yoğunluğu, bölgede yaşayan yurttaşların ve bu güzergâhı kullanan sürücülerin ulaşım sorununu derinleştirirken, kalıcı çözüm beklentisini de büyütüyor.