Öte yandan Safiye Soyman'ın yalnızca İstanbul'da değil, Ankara ve Bodrum'da da evleri bulunuyor. Ünlü sanatçı daha önce yaptığı açıklamada, "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde. Rahat etmeyi seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.