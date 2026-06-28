Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, bu kez sahne performansıyla değil, İstanbul'daki lüks eviyle gündeme geldi.
Evinin kapılarını açan Soyman'ın Boğaz manzarası ve özenle dekore edilen yaşam alanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Neşeli tavırları, kendine has üslubu ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren Safiye Soyman, İstanbul'daki Boğaz manzaralı evini ilk kez gözler önüne serdi.
Gösterişli dekorasyonu ve ferah yaşam alanlarıyla dikkat çeken evde, Boğaz'a hakim manzara da beğeni topladı. Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Soyman'ın tercih ettiği dekorasyon sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Paylaşılan görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının evine, "Harika ev", "İnsan huzur bulur", "Çok şık döşenmiş" ve "Manzarası muhteşem" yorumları yaptı.
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Öte yandan Safiye Soyman'ın yalnızca İstanbul'da değil, Ankara ve Bodrum'da da evleri bulunuyor. Ünlü sanatçı daha önce yaptığı açıklamada, "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde. Rahat etmeyi seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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