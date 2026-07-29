Şarkıcı Safiye Soyman, 24 yıl boyunca MS hastalığıyla mücadele eden ve 27 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ü ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı. Gözyaşları içinde konuşan Soyman, oğlunun acısının hâlâ ilk günkü gibi olduğunu belirterek duygusal açıklamalarda bulundu.

Oğlunun vefatının ikinci yılında mezarını ziyaret eden Safiye Soyman, yaşadığı büyük acıyı dile getirdi. Evlat kaybının tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyen Soyman, "Hiç ölmedi. Bugün de burada yatıyor. Sanki dün vefat etmiş gibi geliyor. Evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"GÖZYAŞLARIM GECE GÜNDÜZ HİÇ DURMUYOR"

Oğlunun mezarını fırsat buldukça ziyaret ettiğini anlatan Soyman, hayatının büyük bölümünü Harun Akaröz'ün yanında geçirdiğini söyledi. Ünlü sanatçı, "Bütün yazımı burada geçiriyorum. Kışın İstanbul'dayım ama sürekli geliyorum. Gözyaşlarım gece gündüz hiç durmuyor. Harun'u aklımdan çıkaramıyorum" dedi.

Harun Akaröz'ün hastalık sürecine de değinen Soyman, MS'in herkeste farklı ilerlediğini belirterek, oğlunun hastalığının ağır seyrettiğini ifade etti.

OĞLUNUN ANISINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR

Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl oğlu adına çıkardığı şarkının ardından bu yıl da yeni bir çalışma hazırlığında olduğunu açıkladı. Yaptığı hayırların ve yardımların Harun'un adını yaşatmak amacı taşıdığını belirtti.

Röportaj sırasında konuşan Faik Öztürk de yaşanan acının çok büyük olduğunu ifade ederek, "Harun gözümüzün önünde gitti. Safiye'nin ona nasıl baktığını bir Allah bilir, bir de ben. Evlat acısı gerçekten çok zor" dedi.

"HARUN'UN RUHUNUN BU KEDİDE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Safiye Soyman, oğlunun ardından hayatında özel bir yere sahip olan kedisiyle ilgili de duygusal bir açıklama yaptı. Kedinin Harun Akaröz'ün vefatından sonra mezarın bulunduğu yerden ayrılmadığını söyleyen Soyman, "Bu kedi, Harun öldüğünden beri burada onu bekliyor. Harun'un ruhunun bu kedide olduğuna inanıyorum" dedi.

Kedinin hareketlerinin kendisine oğlunu hatırlattığını anlatan Soyman, "Harun da çok şakacı, çok hareketli biriydi. Bu kedinin hareketlerinde hep onu görüyorum. Oğlum burada, oğlum bunda" sözleriyle duygusal anlar yaşadı.