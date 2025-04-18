İstanbul'da kızı ile birlikte metroya binen Safiye Soyman, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Metroya daha önce 4 kez bindiğini söyleyen Soyman şu ifadeleri kullandı:

"Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı, beşinci binişim. Ben insan değil miyim? Tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biniyorum, her yerde biniyorum."

"Önemli olan rahatlık. Vallahi bütün bu saatten sonra rahatlık istiyorum. Çabuk gidelim. Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum. Sahnede olsam da o Safiye Soyman, normalde ben Safiye'yim."