Safiye Soyman, Ankara'da gittiği bir restoranda ilginç bir sürprizle karşılaştı. Restoranda müşterileri karşılayan robotu gören Soyman, ilk anda korktu. Ancak kısa sürede şaşkınlığını üzerinden atan Soyman, bu kez robotla karşılıklı oynamaya başladı. Ünlü şarkıcının roman havası oynadığı anlar kameralara yansıdı.

ÖNCE KORKTU, SONRA ROBOTLA GÖBEK ATTI

Robotun kendisini karşılaması karşısında kısa süreli panik yaşayan Safiye Soyman, ardından duruma alıştı. Robotla karşılıklı göbek atan Soyman, sonrasında roman havası oynayarak eğlenceli anlara imza attı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, “Artık robotlu dünya başlıyor, robotlar restoranda karşılıklı oynadık. Beni karşılayınca Ankara'da. Sonuna kadar izleyin, çok güldüm” notunu düştü.

“SAFİYE YİNE YAPTI YAPACAĞINI”

Safiye Soyman'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin ilgisini çeken görüntülere, “Safiye yine yaptı yapacağını, robotla göbek attı” şeklinde yorumlar da geldi.

Soyman'ın robotla karşılıklı oynadığı görüntüler sosyal medyada eğlenceli anlar olarak paylaşıldı.