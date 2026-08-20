Keşfi önemli kılan nokta, hidrojenin fabrikalarda üretilmesi yerine yer altında doğal süreçlerle oluşmuş olması. “Beyaz hidrojen” veya “jeolojik hidrojen” olarak da adlandırılan bu gaz, uygun rezervlerin bulunması halinde petrol ve doğal gaza benzer şekilde kuyular açılarak yer altından çıkarılabiliyor.

SAFLIK ORANI YÜZDE 98,24'E ULAŞTI

Sichuan Havzası'nda tespit edilen gaz örneklerinin analizinde hidrojenin mol oranı yüzde 97,33 ile yüzde 98,24 arasında ölçüldü. Gazın geri kalan bölümünde ise az miktarda azot ve metan bulundu. Araştırmacılara göre bu kadar yüksek hidrojen oranına sahip doğal çıkışların belirlenmesi, bölgede daha büyük hidrojen birikimlerinin bulunabileceğine dair önemli bir işaret oluşturuyor.

Doğal hidrojen, yerin altında farklı jeolojik süreçler sonucunda meydana gelebiliyor. Bunlardan biri, suyun demir ve magnezyum bakımından zengin kayaçlarla tepkimeye girmesi. Bu süreç sırasında hidrojen açığa çıkabiliyor ve uygun jeolojik yapılarda gaz zaman içerisinde birikebiliyor.

Sichuan Havzası zaten Çin'in en önemli petrol ve doğal gaz bölgelerinden biri olarak biliniyor. Yeni bulgular ise bölgenin fosil yakıtların yanı sıra doğal hidrojen açısından da önemli bir potansiyele sahip olabileceğini gösteriyor.

YER ALTINDAN DOĞRUDAN ÇIKARILABİLİYOR

Günümüzde kullanılan hidrojenin büyük bölümü doğal gazdan veya suyun elektroliz yoluyla parçalanmasından elde ediliyor. Bu yöntemler enerji gerektirirken doğal hidrojen yer altında kendiliğinden oluşuyor. Yeterince büyük ve ekonomik olarak çıkarılabilir rezervlerin bulunması halinde üretim maliyetinin ve enerji ihtiyacının azaltılması mümkün olabilir.

Beyaz hidrojen, enerji üretiminden sanayiye kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Elektrik üretiminde, çelik ve kimya sektöründe fosil yakıtlara alternatif olarak ve hidrojenle çalışan araçlarda yakıt olarak değerlendirilebiliyor. Kullanım sırasında karbon salımının düşük olması da onu temiz enerji açısından önemli hale getiriyor.

Ancak Sichuan'daki keşif için henüz rezervin toplam büyüklüğü açıklanmış değil. Yüzde 98,24'lük değer bulunan gazın saflığını gösteriyor; yer altında ne kadar hidrojen bulunduğunu göstermiyor. Bu nedenle keşfin ticari ölçekte enerji üretiminde kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi için rezervin büyüklüğü ve çıkarılabilirliği ortaya konulacak.

Çin, doğal hidrojen çalışmalarını son dönemde hızlandırmış durumda. Ülke 2025 yılında İç Moğolistan'da doğal hidrojen araştırmak amacıyla 800 metre derinliğe ulaşması planlanan ilk özel bilimsel sondaj kuyusunu açmaya başlamıştı. Sichuan'daki yüksek saflıktaki yeni bulgu ise Çin'in yer altındaki doğal hidrojen kaynaklarına yönelik çalışmalarına yeni bir alan ekledi.