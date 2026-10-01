Yangın, akşam saatlerinde Babasultan Mahallesi’ndeki Tarihi Çarşı mevkiinde bulunan yaklaşık 200 yıllık konakta çıktı. E.A.’ya ait 2 katlı tarihi konağın giriş katından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede konağa ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında tarihi konağın bir katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.