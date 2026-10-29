M.O.V. yönetimindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücü M.O.V.’nin, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.