Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Bağlar bölgesindeki tarihi konakların çatıları beyaza büründü. Karla kaplanan konaklar dronla görüntülendi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, Osmanlı döneminden kalma mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken konaklar, kar yağışıyla kış manzarası oluşturdu.
KELTEPE'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürürken kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti'nde de yağışın ardından kar manzaraları oluştu.