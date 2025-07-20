Sağ bek transferi için düğmeye basan Beşiktaş, İstanbul'a davet ettiği Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters'ın transferinden son anda vazgeçmişti.
İki isimle anlaşma sağlansa da çıkan pürüzler yönetimi yeni bir alternatife yönlendirdi.
TRANSFERE SICAK
İspanya basınından AS'ın haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez ile temasa geçti. Haberin detayında siyah beyazlıların oyuncuya teklif yaptığı ve şartların görüşüldüğü aktarıldı.
Ayrıca Lucas Vazquez'in Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı ifade edilirken İspanyol oyuncunun ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezonda 53 maçta 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.