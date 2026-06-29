Rusya’da milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme için geri sayım başladı. Hükümet, ülkenin özellikle doğu eyaletlerinde yoğun olarak kullanılan sağ direksiyonlu araçlar için sürücü kurslarında özel eğitim programlarının zorunlu hale getirilmesini masaya yatırdı.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmaların ardından şekillenecek olan yeni döneme ilişkin nihai kararın ise 2027 yılında verilmesi bekleniyor.

Bu kararın, özellikle Japonya’ya yakınlığı nedeniyle Kamçatka, Sahalin ve Magadan gibi araçların yüzde 70’inden fazlasının sağ direksiyonlu olduğu Uzak Doğu bölgelerinde büyük bir değişime yol açacağı belirtiliyor.

Bölgedeki yaygın kullanımın yarattığı trafik güvenliği risklerini azaltmayı hedefleyen hükümet, bu özel eğitim programı sayesinde mevcut sürücü kursu sistemindeki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, sağ direksiyonlu araç kullanıcıları hem yollarda daha güvenli sürüş imkanına kavuşacak hem de bu araçların teknik dinamiklerine uygun profesyonel bir eğitimden geçmiş olacak.