Oscar ödülleri için geri sayım devam ederken, SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) ödülleri sahiplerini buldu.

Emmy ödüllerine damga vuran Shogun dizisi geceden 4 ödülle ayrılırken, film kategorisinin öne çıkan yapımı Conclave oldu.

Verilen ödüller şunlar:

Film

En iyi oyuncu kadrosu: Conclave

En iyi kadın oyuncu: Demi Moore-Substance

En iyi erkek oyuncu: Timothée Chalamet-A Complete Unknown

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldaña-Emilia Pérez

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin-A Real Pain

En iyi dublör performası: The Fall Guy

Televizyon

En iyi drama kadrosu: Shōgun

En iyi komedi kadrosu: Only Murders in the Building

En iyi kadın oyuncu (drama): Anna Sawai-Shōgun

En iyi erkek oyuncu (drama): Hiroyuki Sanada-Shōgun

En iyi kadın oyuncu (komedi): Jean Smart-Hacks

En iyi erkek oyuncu (komedi): Martin Short-Only Murders in the Building

En iyi kadın oyuncu (mini dizi): Jessica Gunning-Baby Reindeer

En iyi erkek oyuncu (mini dizi): Colin Farrell-The Penguin

En iyi dublör performansı: Shōgun