Oscar ödülleri için geri sayım devam ederken, SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) ödülleri sahiplerini buldu.
Emmy ödüllerine damga vuran Shogun dizisi geceden 4 ödülle ayrılırken, film kategorisinin öne çıkan yapımı Conclave oldu.
Verilen ödüller şunlar:
Film
En iyi oyuncu kadrosu: Conclave
En iyi kadın oyuncu: Demi Moore-Substance
En iyi erkek oyuncu: Timothée Chalamet-A Complete Unknown
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldaña-Emilia Pérez
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin-A Real Pain
En iyi dublör performası: The Fall Guy
Televizyon
En iyi drama kadrosu: Shōgun
En iyi komedi kadrosu: Only Murders in the Building
En iyi kadın oyuncu (drama): Anna Sawai-Shōgun
En iyi erkek oyuncu (drama): Hiroyuki Sanada-Shōgun
En iyi kadın oyuncu (komedi): Jean Smart-Hacks
En iyi erkek oyuncu (komedi): Martin Short-Only Murders in the Building
En iyi kadın oyuncu (mini dizi): Jessica Gunning-Baby Reindeer
En iyi erkek oyuncu (mini dizi): Colin Farrell-The Penguin
En iyi dublör performansı: Shōgun