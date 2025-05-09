Haziran 2024'te Gatwick Havalimanı'ndan Kanada'nın Vancouver kentine hareket etmeye hazırlanan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, kalkış esnasında yaşanan inanılmaz hata yüzünden kalkış pistinde acil fren yaparak durmak zorunda kaldı. Üstelik bu fren manevrası, uçak 305 km/s hızını aşmışken gerçekleşti.

Daily Mail'de yer alan habere göre yardımcı pilotun kalkış sırasında sağ ve sol elini birbirine karıştırarak uçağın itiş gücünü yöneten kontrol kolunu yanlışlıkla geri çekmesi, fren sistemlerinin aşırı ısınarak alev almasına yol açtı. Yangın kısa sürede uçağın sağ tarafını sardı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınabildi. Neyse ki uçakta bulunan 334 yolcu ve 13 mürettebattan yaralanan olmadı.

"NEDEN BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

İngiltere Hava Kaz Soruşturma Kurumu (AAIB) tarafından yayımlanan resmi raporda yardımcı pilotun olay günü yıllık izninden yeni döndüğü, iki haftadır uçuş yapmadığı ve kendini 'iyi dinlenmiş' hissettiği belirtildi. 6 bin saatlik uçuş tecrübesi bulunan tecrübeli pilot, ifadesinde "Sağımı solumu nasıl karıştırdım, bilmiyorum" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Rapora göre kalkış sırasında pilotun sol eliyle yardımcı kontrolleri idare etmesi, sağ eliyle ise gaz kolunu ileri iterek kalkış gücünü artırması gerekiyordu. Ancak yardımcı pilot refleksif bir hata yaparak sol elini geri çekti ve bu basit gibi görünen hata ile olası bir faciadan kıl payı dönüldü...