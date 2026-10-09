Trafikte karşılaşılan bazı işaretlerin anlamı sürücüler tarafından tam olarak bilinmeyebiliyor. Bunlardan biri de dikdörtgen bir levha üzerinde sağa ve sola yönelen iki okun bulunduğu trafik işareti. SlashGear'ın aktardığı bilgilere göre bu levha, özellikle T şeklindeki kavşaklarda kullanılıyor ve sürücülere önlerindeki yolun sona erdiğini bildiriyor.

SAĞA VE SOLA İKİ OK BULUNAN LEVHA NE ANLAMA GELİYOR?

Üzerinde iki farklı yöne uzanan okların bulunduğu trafik levhası, sürücünün ilerlediği yolun karşısında devam eden bir güzergâh olmadığını gösteriyor. Bu işaretin bulunduğu noktalarda yol, başka bir cadde veya yolla dik açı oluşturacak şekilde birleşiyor. Sürücüler, yolculuklarına devam edebilmek için kavşağın uygun yönüne doğru sağa veya sola dönüş yapmak zorunda kalıyor.

T ŞEKLİNDEKİ KAVŞAKLARDA KULLANILIYOR

Söz konusu trafik işareti, genellikle T şeklindeki kavşaklarda yolun sonlandığı noktaya yerleştiriliyor. Diğer birçok uyarı levhasından farklı olarak tehlikeli noktaya yaklaşmadan önce değil, doğrudan yolun bittiği bölgede bulunabiliyor. Böylece sürücüler, karşılarında devam eden bir yol olmadığını ve güzergâhlarını değiştirmeleri gerektiğini görebiliyor.

AYNI KAVŞAĞI GÖSTEREN FARKLI LEVHALAR DA VAR

T şeklindeki kavşakları belirtmek amacıyla farklı trafik işaretleri de kullanılıyor. Bunlardan biri, sarı elmas biçimindeki levhanın üzerinde bulunan büyük T sembolü. Bu işaret, sürücüleri ileride T kavşağı bulunduğu konusunda önceden uyarıyor. Bazı ülkelerde ise kavşağa yaklaşırken dur veya yol ver levhası bulunduğunu bildiren ek uyarı işaretleri kullanılıyor.

DUR VE YOL VER İŞARETLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

T kavşaklarında kullanılan uyarı levhaları, sürücülerin karşılaşacakları yol düzenini önceden anlamasını sağlıyor. İleride dur levhası bulunduğunu gösteren işaretler, sürücülere kavşakta tamamen durmaları gerektiğini bildirirken yol ver uyarısı bulunan levhalar, kesişen yoldaki araçlara geçiş önceliği tanınması gerektiğini hatırlatıyor. Bu işaretler, kavşaklara yaklaşan sürücülerin gerekli hazırlığı yapmasına yardımcı oluyor.

İKİ AŞAĞI OK BULUNAN LEVHA NE ANLAMA GELİYOR?

Sarı elmas biçimindeki bir levhada aşağı doğru yönelen iki okun bulunması ise farklı bir anlam taşıyor. Bu işaret, yol üzerindeki trafik adaları, ayırıcılar veya engellerin önünde kullanılabiliyor. Sürücülere, karşılarındaki engelin hem sağından hem de solundan geçiş yapılabileceğini gösteriyor. Böylece iki yana yönelen okların anlamı, levhanın tasarımına ve bulunduğu noktaya göre değişebiliyor.