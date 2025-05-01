İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının bu yılki adresi Kadıköy oldu.

İstanbul Valiliği'nin açıkladığı tedbir gereği Taksim ve çevresi başta olmak üzere birçok cadde, meydan ve ulaşım hattı kapatılırken; metro, metrobüs ve Marmaray seferlerinde de kısıtlamalar uygulandı.

TAKSİM KAPATILDI

Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmedi. Valiliğin önceden belirlediği yolların giriş-çıkışları demir bariyerlerle kapatılırken, Unkapanı-Atatürk Köprüsü ile Galata Köprüsü ve Taksim Meydan'ı kullanmak isteyen yayalar ve sürücüler ise alternatif güzergahlara yönlendirildi.

METRO VE METROBÜS DURAKLARI KAPATILDI

Bazı metro, metrobüs ve Marmaray duraklarında da seferler durduruldu. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında; Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu duraklarının tüm giriş-çıkışları kapatıldı.

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında; Gayrettepe durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattında ise Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm duraklar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Ayrıca metrobüsün Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları ile Marmaray'ın Sirkeci istasyonu da çift yönlü olarak kapatıldı.

DİSK ÇELENK BIRAKTI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidara “Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın. Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs’a açın, Taksim Meydanı’nı işçi sınıfına açın. Bizler, buradan bir kez daha sesleniyoruz; baskıyı, zulmü, yasakları kendi iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilsinler ki, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten, işçi sınıfından, emekçilerden, emeklilerden, kadınlardan, gençlerden, çocuklarımızdan yani bu ülkenin gerçek sahiplerinden halktan daha büyük bir güç yoktur” diye seslendi.

BİNLERCE İŞÇİ TÜRK-İŞ İLE BERABER KARTAL'DA

Türk-İş’e bağlı sendikalar İstanbul’da, Kartal Meydanı’nda bir araya geldi. Alanı dolduran binlerce işçi, “Vergide Adalet, Ücrette Adalet”, “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş” sloganları attı. Mitinge; Türk Metal, Petrol-İş, Harb-İş, Yol-İş TÜMTİS, Tes-İş, Belediye-İş, Demiryol-İş ve Sağlık-İş gibi çok sayıda sendika da katılım sağladı.

ÖZEL'DEN TAKSİM MESAJI

CHP lideri Özgür Özel, Türk-İş'in Kartal'daki 1 Mayıs kutlamasına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Bu işin eninde sonunda tüm sendikalarıyla, konfederasyonlarıyla birlikte bütün emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır" dedi.

TURP-ŞALGAM YASAĞI

Miting öncesi Kadıköy Rıhtım’da pankart denetimi yapan polis, CHP’li gençlerin hazırladığı mizahi pankartı alana sokmadı. “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” yazılı pankart engellenirken, gerginlik yaşandı. Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingi öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü’nün taşıdığı pankart alana sokulmadı. Üzerinde “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadesi yer alan pankart, polis ekiplerince yasaklı bulundu.

SARAÇHANE DE KAPATILDI

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

İZMİRLİLER GÜNDOĞDU'YA YÜRÜDÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İzmir'de yapılan kortejlerle başladı. İzmir’de CHP İl Örgütü, belediye başkanları ile temsilcileri, Kültürpark Lozan kapısı önünde kortejler halinde yürüyüş ile başladı. CHP’liler tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolot, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Alaattin Köseler isimlerini de sayarak "Burada" diyerek yoklama aldı.

SAĞANAK BASTIRDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da sağanak yağışın altında kutlamalar devam ederken gençlerin yoğun katılım gösterdiği görüldü.

KADIKÖY'DE KALABALIK TOPLANDI

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının bu yılki merkezi olan Kadıköy İskele Meydanı'ndaki miting başladı. Kalabalık giderek artıyor. Konfederasyonlar, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalarda toplanarak Kadıköy İskele Meydanı'na yürüme çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek için Kadıköy'de olacak.

CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler ama temel hedefin Taksim olduğunu söylüyorlar. Biz de Taksim’in özgürlük meydanı, dayanışma meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz.

Bugün Taksim’deki yasak ve abluka iktidarın özgüvensizliğini gösteriyor. Binlerce polis ile birlikte meydanı hapsetmek aslında o ülkeyi yönetenlerin gerçek anlamda iktidar sahibi olmadıklarını devleti bir polis devletine çevirdiklerini gösteriyor"