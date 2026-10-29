Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 4 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller Adana, Antalya, Mersin ve Muğla oldu. Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

26 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye olarak açıklandı.

Kuvvetli yağışla birlikte yıldırım, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr da beklenen olumsuzluklar arasında yer alıyor. Özellikle kıyı kesimlerinde hortum riskine karşı dikkatli olunması ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi istendi.

İSTANBUL'DA YEREL KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara genelinde çok bulutlu hava ile sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne ve Kırklareli dışında bölgenin kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da da yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve Çanakkale'de 17, Bursa'da 19, Kırklareli'nde 15 derece olması bekleniyor.

AKDENİZ'DE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Akdeniz Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısının yanı sıra Hatay'da da kuvvetli sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların Adana ve Hatay'da 20, Antalya'da 16, Burdur'da 17 derece civarında olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde de aralıklı sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların İzmir'de 22, Denizli ve Manisa'da 19, Muğla'da 17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Doğu Anadolu'da sağanak beklenirken Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Malatya'da 18 ve Van'da 16 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise Siirt dışında bölge genelinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Diyarbakır ve Siirt'te 20, Mardin'de 17, Şanlıurfa'da 21 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE DE YAĞIŞ VAR

İç Anadolu genelinde çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların Ankara'da 14, Eskişehir ve Konya'da 16, Çankırı'da 20 derece olması öngörülüyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağışlı hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Bolu ve Zonguldak'ta 18, Düzce'de 19, Samsun'da 20, Amasya, Rize ve Trabzon'da 22 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.