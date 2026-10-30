Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Mersin'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akdeniz ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Gülnar ilçesinde yollarda çökme meydana geldi.

Kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik yoğunluğu yaşanan çeşitli bulvarlarda belediye ekipleri önlem aldı.

SU BASAN KAVŞAK YENİDEN AÇILDI

Merkez Akdeniz ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla alt geçitte biriken suyu tahliye etti. Çalışmaların ardından kavşak yeniden ulaşıma açıldı.

EV VE İŞ YERLERİNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çay, Karacailyas ve Dikilitaş mahallelerinde su baskınlarına karşı kepçe desteği ve motopomplar yardımıyla set oluşturuldu. Su basan bazı ev ve iş yerlerinde de ekiplerce tahliye çalışması gerçekleştirildi.

Gülnar ilçesinin Büyükeceli Mahallesi'nde bazı sokaklarda su birikti, yollarda çökme meydana geldi.

Bozyazı ilçesinde ise sağanak nedeniyle Yuva Deresi'nin debisi yükseldi. Devlet Su İşleri, su baskınlarının da yaşandığı bölgede çeşitli önlemler aldı.