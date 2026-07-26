Zonguldak genelinde iki gün boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından debisi yükselen derelerden ve caddelerden akan yağmur suları, tonlarca toprak ve çamuru Karadeniz'e taşıdı.
Derelerden denize boşalan çamurlu su, denizin renginin tamamen değişmesine neden oldu. Özellikle kent merkezi ile Kozlu ilçelerindeki liman içlerinde ve sahil şeridi boyunca geniş bir alan çamur rengine döndü. Deniz yüzeyinde oluşan kahverengi tabaka kıyadan net bir şekilde gözlemlendi.