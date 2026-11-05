Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Tarım arazilerinin bir kısmı su altında kalırken park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Kent genelinde akşam başlayan yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Ulaşımda aksamalara neden olan sağanak nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.