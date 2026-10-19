Yağışlarla birlikte karadan denize taşınan çamurlu sular, kıyı boyunca belirgin bir renk değişimine neden oldu. Özellikle kıyıya yakın alanlarda yoğunlaşan kahverengi görüntü, denizin açık kesimleriyle belirgin bir karşıtlık oluşturdu.

YAĞMUR SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şiddetli yağışların ardından dereler ve yüzey akışlarıyla taşınan toprak ve tortular deniz suyuna karıştı. Suda asılı kalan bu parçacıklar, kıyı kesimlerinin kahverengi görünmesine yol açtı.

Ortaya çıkan manzara, yağışların yalnızca karada değil, deniz kıyılarında da gözle görülür değişikliklere neden olabileceğini gösterdi.

KIYI ŞERİDİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kahverengi suyun denizin daha açık renkli bölümleriyle birleştiği alanlarda renk farkı belirginleşti. Kıyı boyunca uzanan görüntü, sağanağın ardından dikkat çeken doğa olaylarından biri oldu.

Bu tür renk değişimleri, yoğun yağışların ardından denize ulaşan toprak ve tortu miktarına bağlı olarak görülebiliyor. Suyun yeniden berraklaşması ise akıntılara, dalga hareketlerine ve yağışların devam edip etmemesine göre değişebiliyor.