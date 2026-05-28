Edirne’de gök gürültülü sağanak kısa sürede şiddetini artırırken, bazı bölgelerde yağış doluya dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri ve kapalı çarşılara sığınarak korunmaya çalıştı. Kent genelinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı’nın bazı bölümleri ile İlhami Ertem Caddesi tedbir amacıyla tek yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kapanan yolların girişlerine şerit çekerek sürücüleri uyardı ve yoğunluğun yaşandığı bölgelerde önlem aldı.

Zübeyde Hanım Caddesi’nde ise bazı iş yerleri ile apartman girişlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı dükkan sahipleri kapılara kum çuvalları yerleştirdi. Su baskını yaşanan iş yerlerinde motopomplarla tahliye çalışmaları yürütüldü.

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Kılıç, her yağış sonrası benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm istedi. Apartman girişini su basan Hayati Ozan da vatandaşların kendi imkanlarıyla temizlik yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Edirne’de sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kütahya’da da aniden bastıran dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Kent genelinde oluşan su birikintileri şehir içi ve şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu.

Özellikle Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle trafik güçlükle sağlandı. Birikintilerden geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçları arızalanarak yolda kaldı. Trafik polisleri ve belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ise öğleden sonra başlayan şiddetli dolu yağışı cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Yaklaşık 20 dakika etkili olan ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı araç sahipleri araçlarını koruyabilmek için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı. Dolu yağışının ilçedeki tarım arazileri ve meyve bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi.