Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftada etkili olacak sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin son tahminlerini yayımladı.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, bugün Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK, KIYILARDA KUVVETLİ RÜZGAR

Sağanak yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatıdan saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi.

İSTANBUL'DA SALI GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK, ÇARŞAMBA LODOS FIRTINASI

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da sağanak yağış ve lodos fırtınası peş peşe etkili olacak:

Salı günü gök gürültülü sağanak: Pazartesi günü parçalı bulutlu ve 15 derece civarında seyredecek hava, salı günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak (16 derece).

Çarşambadan itibaren fırtına şiddetinde lodos: Hafta ortasından itibaren güneyli yönlerden esecek lodosun zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar çarşamba günü 18 dereceye, perşembe ve cuma günleri ise 19-20 dereceye kadar yükselecek.

Cumartesi yeniden yağış: Lodos fırtınasının ardından cumartesi günü İstanbul'da yeniden sağanak yağış görüleceği ve sıcaklığın 18 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK GEÇİŞLERİ SÜRECEK

Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre, yeni hafta boyunca yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağış geçişleri devam edecek. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde bir miktar azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.