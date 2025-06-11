Batı ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış, Ege ve Marmara’da ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bugün Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar çevresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

RÜZGÂR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgârın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında ise rüzgârın zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgârın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.