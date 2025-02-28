VİLLALAR SU ALTINDA KALDI
Akyarlar mahallesinde sel suları cadde ve sokaklara taştı , yazlık villaların alt katlı su altında kaldı. Bazı cadde ve sokaklarda çökmeler meydana geldi. Akyarlar muhtarlığı ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını temizlemeye çalıştı.
KANALİZASYON SULARI MAVİ BAYRAKLI KOYA AKTI
Bitez’de rögarlar patladı, tonlarca kanalizasyon suyu mavi bayraklı koya boşaldı. Koyun masmavi olan denizi biranda değişerek kahverengiye dönüştü.Rögorlardan denize lağım sularının akmaya devam ettiği görüldü.
Bodrum’da sağanak yağışın etkisini yarın sabahtan itibaren yitireceği belirtildi.