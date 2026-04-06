Meteoroloji kaynaklarından alınan son bilgilere göre Türkiye genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkisini artıracak. Bugün özellikle iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışlar görülmesi beklenirken, Akdeniz’de Antalya ve Mersin kıyıları bu durumun dışında kalacak. Doğu Karadeniz sahil hattı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yanı sıra İç Anadolu ve Ege’nin bazı illerinde de yağış geçişleri öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağmurun zaman zaman karla karışık şekilde düşeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA HARİÇ TÜM YURTTA SAĞANAK YAĞIŞ

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim ortalamalarına yakın seyredeceği belirtilirken, yeni haftanın ortasından itibaren yağışların daha geniş bir alana yayılacağı ifade ediliyor. Çarşamba günü Trakya hariç neredeyse tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor.

11 İLDE KAR ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, hafta ortasında bazı illerde kar yağışı da etkili olacak. İlk olarak Erzurum ve Ardahan’da başlayacak karın, ilerleyen günlerde İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki birçok ile yayılması bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri itibarıyla Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan ve Ağrı’da kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.