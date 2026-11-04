Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Konaklı ve Avsallar mahallelerindeki halk pazarlarında tezgahlar su altında kaldı. Yağış, pazarcı esnafını da zor durumda bıraktı.

Aynı mahallelerde çok sayıda binanın bahçesi ve zemin katları suyla doldu. Ev ve iş yerlerine giriş çıkışta güçlük çeken vatandaşlar, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine Alanya Belediyesi ve ilgili birim ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.