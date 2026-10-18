Olay, kent merkezindeki Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak’ta meydana geldi. Bölgede 3 gündür devam eden yağışların ardından zeminin yumuşamasıyla kullanılmayan 2 katlı evin bir duvarı dün akşam saatlerinde çöktü. İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı olay yerinde hazır bekletildi. EV DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ Riskli olduğu gerekçesiyle daha önce boşaltıldığı belirtilen evdeki çökme sırasında yaralanan olmadı. Dün bir duvarı yıkılan binanın kalan kısmı da bugün çöktü. Bölgede ekiplerin güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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