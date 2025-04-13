Önemli tavuk markaları arasında yer alan Şenpiliç'in Annemin Köftesi isimli ürününde insan sağlığına zarar verecek olan Listeria bakterisi bulunmuş ve ürün raflardan acilen toplatılmıştı. Yaşanılanlar sonrasında şirkete kesilen para cezası herkesi şoke etti. 210 bin TL'lik para cezasını duyanlar tepki gösterdi. Bazı tüketiciler ise yıllık cirosu 19 milyar TL olan şirkete kesilen cezayı, 243 bin lira olan bedelli askerlik ücretiyle kıyasladı.

ŞAKA GİBİ CEZA

İnsan sağlığını tehlikeye atan Şenpiliç'e kesilen 210 bin TL'lik ceza eleştirilere neden oldu. Verilen ceza, yıllık cirosu 19 milyar TL olmasından dolayı düşük bulundu. Tüketici dernekleri ise bu cezaya tepki gösterirken sosyal medya kullanıcıları da insan sağlığını bu denli riske adan bir firmaya daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

ÜRÜNLER TOPLATILMAYA BAŞLANDI

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde bulunan Şenpiliç'in Soğucak tesislerinden alınan örneklerle Listeria bakterisi bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ürünün belirli partileri toplatılmaya başlandı. Firmaya ise yasal süre içerisinde ürünlerini piyasadan toplatma kararı verildi.

ŞENPİLİÇ: ÜRETİM TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Şenpiliç tarafından yapılan açıklamada ise bazı parti ürünlerinin acilen geri çağrıldığı ve laboratuvar testlerinin yalnızca bu partiye özgü olumsuz sonuç verdiği ifade edildi. Şirket ayrıca üretim süreçlerinin gıda güvenliği politikaları kapsamında titizlikle sürdürüldüğünü de ekledi.