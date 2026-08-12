İngiliz Jeoloji Araştırması (BGS) tarafından yayınlanan son verilere göre, Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamalar ve Güneş rüzgarlarının etkisiyle Dünya genelinde jeomanyetik hareketlilik artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen koronal kütle atımının (CME) gezegenimizi teğet geçmesiyle birlikte, hafif ölçekli bir manyetik fırtına etkisini hissettirmeye başladı.

Uzmanlar, Güneş’in kuzey yarımküresindeki koronal deliğin de devreye girmesiyle jeomanyetik dalgalanmaların hafta sonuna kadar belirli aralıklarla devam edeceğini öngörüyor.

GÜN GÜN JEOMANYETİK DURUM RAPORU

Bugün: Jeomanyetik aktivite yüksek seyrediyor; zaman zaman, fırtına periyotları gözlemlenebilir.

13 Ağustos: Atmosferik zedelenme ve dalgalanma riskinin devam etmesi bekleniyor.

14 Ağustos: Fırtınanın şiddeti kademeli olarak düşüşe geçecek.

15 Ağustos: Yüksek hızlı Güneş rüzgarı akışına bağlı olarak jeomanyetik alanda geçici hareketlilikler yeniden oluşabilir.

SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER SIRALANDI

Dünya'yı çevreleyen atmosfer ve manyetik kalkan, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların büyük kısmını engellediği için manyetik fırtınaların insan sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz bir etkisi olduğuna dair kesinleşmiş bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Bununla birlikte, uzmanlar bu tür dönemlerde genel sağlığı korumak adına düzenli uyku, yeterli sıvı alımı ve aşırı fiziksel efordan kaçınılmasını öneriyor. Kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin ise rutin tedavilerine sadık kalmaları yönünde tavsiyede bulunuyor.