Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'da Valiliği ve AKP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, daha sonra Vali İdris Akbıyık'tan makamında bilgi aldı.



İFTAR YEMEĞİNE HELİKOPTERLE GİTTİ

Temaslarının ardından davetli olduğu bir iftar yemeğine katılan Memişoğlu, yemeğe helikopter kullanarak gitti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.



Kadir Gecesi gerçekleştirilen programda konuşan Memişoğlu, "Bütün dualarınızın kabul olmasını, insanlığın daha barışçıl, daha birbirine saygı gösteren, aynı zamanda toplumların, milletlerin birbirine de saygı gösterdiği bir zaman dilimi yaşamayı temenni ediyorum. Aynı zamanda gelecek bayramınızı da şimdiden kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.