Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastane önünde Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bütün Türkiye'den pozitif böylesi bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekibe teşekkür ediyorum.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

"Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Bütün camiasına kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah onun şifasını versin. Durumunda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız size arz eder. Biz ziyaret ettik. Uzaktan baktık, duamızı ettik, size de bu bilgiyi verdik."