Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya gelerek bakanlığın son dönemdeki çalışmalarını ve sağlık sistemindeki dönüşümü anlattı. Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda sağlıkta herkesin rahat ulaşabildiği, sosyal tarafı güçlü ve teknolojisini etkin kullanan bir ülke haline geldiğini vurguladı.

"3 MİLYONUN ÜZERİNDE İNSAN TÜRKİYE'YE SAĞLIK HİZMETİ ALMAYA GELİYOR"

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sisteminin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bugün 3 milyonun üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor. Çevremizdeki ülkeler bizim sağlık hizmetini örnek almaya çalışıyorlar, bizden destek istiyorlar. Birçok ülkeye de yardım edebilir hâldeyiz" dedi. Bakan, bu başarının insan odaklı hizmet anlayışı ve kaliteli sağlık çalışanları ordusuyla mümkün olduğunu ifade etti.

Sağlık sistemindeki yapısal değişikliklere değinen Memişoğlu, Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik'i yayımladıklarını hatırlattı. Bu yönetmelikle 'palyatif kritik bakım hizmeti' tanımı getirildiği, evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin entegre edildiği belirtildi.

Bu kapsamda ESKOM (Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi) adı verilen merkezi bir komuta merkezi oluşturuldu. Mevzuatın bir ay önce çıktığını belirten Memişoğlu, uygulamanın yakında daha net etkisini göstereceğini, uzun yatışta olan ve evde yatabilen hastaların uzaktan bakılmasının etkin hale geleceğini kaydetti.

Toplumun yaşlanması ve ailelerin küçülmesiyle birlikte bakım modellerinin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, aile hekimlerinin de bu sisteme dahil edildiğini anlattı. Aile hekiminin, hastasının palyatif bakım ihtiyacını ESKOM'a bildireceği veya hastaneden çıkarılıp evine yerleştirilen hastaların otomatik olarak aile hekimine devredileceği belirtildi.

Memişoğlu, iki senede 160 mevzuat çıkarıldığını, bunlardan birinin kanun olduğunu belirtti. Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin Kasım 2024'te değiştirilerek proaktif aile hekimliği sistemine geçildiğini, aile hekimliği sayısının 25 binden 31 bine çıktığını ifade etti. İstanbul'da 130 yeni aile hekimliği daha açılacağı duyuruldu.

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde gebe okulu, çocuk gelişimci, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi uzmanların bulunduğunu, vatandaşların MHRS üzerinden bu merkezlere randevu alabildiğini belirten Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aile danışmanlarının da bu sisteme dahil edildiğini sözlerine ekledi.