Başhekimden hastanedeki ekipman eksikliklerini öğrenen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sağlık Bakanı Erkin Checheybayev’e, “Buraya ilk defa mı geliyorsun? Bu kadar büyük problemler varsa neden daha önce gelmedin? Eksiklikleri neden bana bildirmiyorsun? Küçük çocuklar ölse sen kabinende oturacaksın. Ben seni ne diye bakan yaptım? Başka ne görevin var?” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı’nın öfkeli sözlerine karşı Bakan Checheybayev’in sessiz kalması dikkat çekti.

Olay, ülkede sağlık sistemine yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.