Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Ankara'daki Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılacak kura çekilişi, bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Çekiliş, Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Kura işleminin yapılacağı salona katılımcı kabul edilmeyecek.

Atama kurasının tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve isim listesine ilişkin duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Atamaya hak kazanan adayların gerekli evraklarını ise en geç 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kuruma teslim etmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığının Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde noter gözetiminde gerçekleştireceği 3. dönem atama kurası canlı olarak yayımlanacak. Adaylar, kura çekilişini Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden takip edebilecek. Organizasyonun yapılacağı salona izleyici alınmayacağı için çekilişi takip etmek isteyenlerin canlı yayın bağlantısını kullanması gerekiyor.

Kura çekiminin ardından yerleştirme sonuçları ve atamaya ilişkin açıklamalar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuç ekranı üzerinden yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek.