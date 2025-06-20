Brezilyalı şarkıcı 31 yaşındaki Ana Bárbara Buhr Buldrini, Mayıs ayında Mozambikli sanatçı Elgar Sueia (DeHermes) ile evlendi.

Buldrini, hem balayı hem de reklam anlaşması için İstanbul’a geldi.

Ünlü şarkıcı, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Özel Tusa Hastanesi’nde geçirdiği estetik operasyon (yağ aldırma ve meme estetiği) sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Eşi Elgar Sueia, hastaneyi ihmal ile suçladı.

Sanatçı Elgar, operasyonun planlanandan erken, yeterli hazırlık yapılmadan ve Buldrini’nin aç olması gereken bir durumda tok halde gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Sueia, "Benim avukatlarım konuyu takip ediyorlar, şuan sadece otopsi sonucunun çıkmasını bekliyoruz. Otopsi bitene kadar detay veremem ama ben adalet istiyorum. Bir insanın canını bu kadar kolay kaybetmemesi gerekiyor. Türkiye'de sağlık sistemleri iyi olduğu için buraya geldik. Bundan sonra Türkiye'ye geleceğimiz zaman korkacak mıyız?" dedi.

'OTOPSİDE NETLİK KAZANACAK'

Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi:

Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Bárbara Buhr Buldrini’nin estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Buldrini, 15.06.2025 tarihinde İstanbul’daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır. Bakanlığımızın tıbbi sürece ilişkin incelemesi titizlikle sürdürülmektedir.

Ayrıca müdürlüğümüzün re’sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.