TOKİ’nin Sancaktepe Sarıgazi’de 2021 yılından beri yürüttüğü projenin planları değiştirildi. İçerisinde ticaret-konut, akaryakıt, eğitim, resmi kurum, belediye hizmet ve ibadet alanı gibi fonksiyonların yer aldığı, yaklaşık 90 bin metrekarelik arazinin planları Sağlık Bakanlığı'nın itirazı üzerine iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı, kendilerine tahsis edilmiş arazi içerisine cami yapılmasına karşı çıkmıştı.

TOKİ, konut inşaatları belli bir seviye gelmiş olan projeye yeni plan yaptı. Arazinin en değerli yerini akaryakıt istasyonu olarak ayıran TOKİ, cami lejantını planlardan çıkardı. Cami yeri olarak ayrılmış olan, bin 365 metrekarelik parsel yeniden sağlık tesis alanına alındı.

TOKİ: YAKINDA BAŞKA CAMİLER VAR

Yeni plan açıklama raporunda konuyla ilgili olarak özetle şöyle denildi:

“Tahsis doğrultusunda mahkeme kararıyla belirlenen arazi kullanım kararlarının değiştirilmesi sonucu önceki planda var olan cami ve bir kısım park alanının yeni plan çalışmasında kaldırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan emredici yasal işlemler gereği kaldırılan cami alanı sağlık alanına dahil edilmiş olup, kaldırılan bir kısım park alanı ve yol alanıysa sağlık kampüsünün çevresiyle ilişkisini kuvvetlendirme ve kampüs planıyla birlikte ele alınabilmesi adına bu planın dışına çıkarılmıştır.”

TOKİ ayrıca plan açıklama raporunda, cami alanının iptal edilmesini, yakın çevrede başka camilerin bulunmasıyla açıkladı. Söz konusu arazi Pandemi Hastanesi ve inşaat çalışmaları devem eden Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin bitişiğinde bulunuyor. Şehir hastanesi kompleksi, eski askeri hava üssünü de kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alan üzene yapılıyor.