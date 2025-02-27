“Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün” sloganıyla Ankara’ya yürüyen sağlık emekçileri “Sağlık haktır, satılamaz” sloganları attı. Basın açıklaması yapan Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Kenan Cibaroğulları, AKP iktidarının sağlık politikasını şu sözlerle eleştirdi: Hekimler ve sağlık çalışanları; artan iş yükü, 5 dakikada muayene, maddi zorluklar ve siyaset sisteminin hataları nedeniyle yılgın, bitkin ve isteksiz.

Sağlık çalışanları hem kendi hem de vatandaşın hakkı için yürüyor.

TTB 2. Başkanı Pınar Saip ise “Sağlık Bakanlığı, hastaların çok fazla olmasıyla övünüyor. Yılda 1 kişi 11 kez hastaneye başvuruyor. Bu övünülecek bir şey değil” diye konuştu.