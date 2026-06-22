Bir süre önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu günler geçiren oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatının ardından yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Tedavi sürecini başarıyla sürdüren oyuncunun son paylaşımı, hayranlarını sevindirdi.

50 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 8 saat süren kritik karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşmuş ve taburcu edilmişti. Uzun tedavi sürecinin ardından toparlanma dönemine giren Özkan'ın son hali dikkat çekti.

AİLESİYLE VERDİĞİ POZLAR BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan son karelerde Ufuk Özkan'ın enerjik ve neşeli görüntüsü öne çıktı. Oğlu ve kardeşiyle birlikte verdiği pozlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hayranları, başarılı oyuncunun sağlıklı görünümünden duydukları mutluluğu geçmiş olsun mesajlarıyla dile getirdi. Özkan'ın yüzündeki gülümseme ve moralinin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Öte yandan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini gösteren oyuncu, paylaşımında "Her şey kontrol altında" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık mücadelesiyle birçok kişiye umut veren Özkan'ın son görüntüsü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.