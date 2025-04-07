Türkiye'de devletin sağlık sigortasına ek olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran milyonlarca vatandaş bulunuyor.

7.9 MİLYON KİŞİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTALI

Özel sağlık sigortalı sayısı, Türkiye'de hızla artıyor. Toplamda 7.9 milyon özel sağlık sigortalısı bulunuyor. Bunun 5.2 milyonunu, SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçen ve SGK’nın ödediği tutarın üstünü tamamlayan tamamlayıcı sağlık sigortaları, 2.7 milyonunu ise tamamen özel sağlık sigortası yaptıranlar oluşturuyor. Yani her 10.3 kişiden biri özel sağlık sigortasına sahip.

Ancak, bu artışa rağmen, sağlık sigortası ile ilgili şikayetler de hızla artıyor. En çok şikayet edilen konular arasında yüksek prim artışları, sigorta süresi içinde ortaya çıkan hastalıkların kapsam dışı bırakılması ve yenileme sürelerindeki farklılıklar yer alıyor. Buna rağmen, şikayetçi olan sigortalılar, sigorta yaptırmaya devam ediyor.

Özel Sağlık Sigortası sisteminde yeni düzenlemeler kapıda.

YAŞ SINIRI 65 OLUYOR

Yeni düzenleme ile özel sağlık sigortasında “bekleme süresi” kalkıyor. İyi bir haber gibi görünebilir. Ama burada asıl soru şu: Şirketler, sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilere hangi şartları dayatacak? Yeni düzenlemeyle birlikte, bir kişi 65 yaşına kadar sağlık sigortası yaptırdığı sürece ömür boyu yenileme garantisi alacak. Ancak, bu garanti için 3 yıl aynı planla sigortalı olma şartı getiriliyor. 65 yaşına kadar sigorta yapmanın ardında, hem şirketler hem de devlet açısından uzun vadeli bir finansal planlama yatıyor. Yani, kısa vadede sigortalı kişiye cazip gelen bir garanti sunuluyor ama bunun bedeli uzun vadede nasıl şekillenecek, kimse bunu sorgulamıyor.

5 YIL KURALI GELİYOR

Ömür boyu yenileme garantisi almış bir sigortalı, sigortasını yenilemezse dahi, bu garanti 5 yıl boyunca geçerli olacak. Eğer 5 yıl içinde yeniden sağlık sigortası yaptırırsa, ömür boyu yenileme garantisi yeniden devam edecek.