Bahar KURŞUN

Son 20 yılda sağlık sistemi iflas etti. Kamu hastaneleri kapatıldı. Sağlık kurumları, ‘garantili’ ticarethanelere dönüştürüldü. Hasta randevu bulamaz hale geldi, doktorlar ‘5 dakikada muayene’ baskısı altına alındı.

İktidarın, “Giderlerse gitsinler”, diyerek hedef gösterdiği, hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı’nda alanları haklarını aramak için doldurdu.

Sağlık meslek örgütleri, “Başka Bir Sağlık Sistemi‘nin mümkün olduğunu hastaları ve kamuoyuna anlatmak için g(ö)revdeyiz” diyerek eylem yaptı. Görevleri başında şiddete, baskıya uğrayan hekimler, sağlık hakkının bir ayrıcalık değil, temel hak olduğu bilinciyle sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

BİR YILDA 5 BİN SALDIRI

Hekimler, güvenli ve sağlıklı muayene ortamı ve eşit işe eşit ücret hakkı isterken araştırmalar, sağlık çalışanlarının yüzde 80’inin meslek hayatı boyunca en az bir kez şiddete uğradığını ortaya koydu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Alpay Azap, Sadece 2023’te hastanelerde 5 bin 17 ‘Beyaz Kod’ verildiğini belirten Azap, şunları söyledi:

“2022’de siyasi partilere sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla yasa önerisi verdik. Hastanelerin silahsız alan sayılmasını istedik. Sağlıkta şiddeti durdurmak için caydırıcı yasalara ek olarak yöneticilerin, kamuoyunda öne çıkan kişilerin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının emeklerini takdir etmesi gereklidir.”

‘İYİ HAL’ SIRASINA GİRDİLER

Sağlıkta şiddet ve baskılar hekim göçünü artırdı. TTB’de ‘İyi hal belgesi’ alan doktor sayısı 2020-24 arasında 10 bin 783’e ulaştı. 2024’te belge alan hekim sayısı 2692 olduğunu belirten Azap, sadece bu yılın ilk ayında 199 hekimin yurt dışına gitmek için kendilerinden iyi hal belgesi istediğini söyledi.

Hekimler, 14 Mart’ta kutlama değil hak arayışı için meydandaydı

TIP BAYRAMI’NDA PROTESTO

14 Mart Tıp Bayramı, mücadele gününe dönüştü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri de Anıtkabir’i ziyaret etti. TTB Başkanı Dr. Alpay Azap, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bütün zorluklara ve karanlığa inat aklın, bilimin, emeğin, birlikte üretmenin ışığını yükseltmeye, güzel ülkemizin güzel insanlarının sağlığı, iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz” diye yazdı. Ülkenin dört bir yanında meydanları dolduran sağlık çalışanları, “Halkımızın sağlığını ve meslek onurumuzu bizlerden başka düşünen bir sistem maalesef yoktur, bırakın bu işi biz çözelim” çağrısı yaptı.

Sağlık emekçileri içini SÖZCÜ’ye döktü

Mete Yaşar (Dahiliye): 1 yılda ülke nüfusunun 3-4 katı kadar poliklinik hastası bakılmış, bunu sağlayan hekimlerin özverisidir. Biz de özveriyle çalışıyoruz. Ailem ve ülke aidiyetim olmasaydı tereddüt etmeden yurt dışına giderdim.

Aşkın Çandar (Hemşire): Sağlık çalışanları olarak üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz. Yanımdaki arkadaşım saldırıya uğradığında müdahale edecek bir güvenlik görevlisi bile olmadı. Şiddete karşı gerçek yaptırımlar istiyoruz.

(Psikiyatr): Türkiye’de şartlar malum, o nedenle adımı yayınlanmazsanız sevinirim. Arkadaşlarımın hasta yakınlarının şiddetine uğradığına tanığım. Değersizleştirilmemiz, hedef gösterilmemiz, şevkimizin kırılması kimin işine yarayabilir ki?