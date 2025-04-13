PEKER AÇIKALIN’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl, Ağustos 2024’te beyin kanaması geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaştı. Açıkalın, yeni görünümünü şu sözlerle duyurdu:

"Selanik kökenli, Beyoğlu nüfusuna kayıtlı, Dolapdere'de büyümüş, Kuvâ-yi Milliyeli bir TÜRK vatandaşı olarak, yeni imajımdır. NE MUTLU TÜRKÜM diyenlere."

Saçlarını tamamen kazıtan ve bıyık bırakan oyuncunun bu radikal değişimi takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan kareye ilk bakanların tanımakta zorlandığı Açıkalın için yorumlar da gecikmedi.

“CEMİL İPEKÇİ SANDIM” YORUMLARI GÜNDEM OLDU

Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun görünümüne dair çok sayıda yorum yaptı. “Cemil İpekçi sandım”, “Bu adama ne olmuş?”, “Yazık, yaşlanmış” gibi ifadelerle dolu tepkiler dikkat çekti.

“SAĞLIĞIM YERİNDE” MESAJIYLA GÖNÜLLERE SU SERPTİ

Sağlığına dair çıkan haberlerin ardından geçtiğimiz aylarda doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Açıkalın, sağlık durumuyla ilgili endişelere son noktayı koymuştu. Açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sıkıntı yok.”