Sevenleriyle Konya'da buluşmaya hazırlanan Cengiz Kurtoğlu'ndan gelen haber hayranlarını üzdü. Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre, konser için yola çıkan sanatçı, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ayağında çatlak olduğu belirlenen Kurtoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılırken, konser programında da değişikliğe gidildi.

CENGİZ KURTOĞLU'NDAN KONSER KARARI

Sanatçının sahneye çıkmasının sağlık durumu nedeniyle uygun görülmemesi üzerine alınan kararın ardından, yeni konser tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı bildirildi. Organizatörlerin, güncellenen programı en kısa sürede sanatçının hayranlarıyla paylaşması bekleniyor.

Cengiz Kurtoğlu'nun kişisel hesabından yapılan paylaşımda, ''Sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih en yakın zamanda paylaşılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Uzun yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler ise sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.