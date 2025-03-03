Gut, artritin yaygın ve iltihaplı bir formudur ve özellikle birçok kişi etkilenmektedir. Pratisyen doktor Hilary Jones, kendisinin de gut hastalığından muzdarip olduğunu belirterek, gut vakalarının yaşanacak olan artış konusunda uyardı.

Hilary, gut hastalığının başlıca belirtisinin eklemlerde ani ve şiddetli ağrı olduğunu söylüyor. Bu ağrılar genellikle ayak baş parmağında başlayıp ayaklar, dizler, dirsekler ve eller gibi diğer eklemlere de yayılabilir. Aynı zamanda hastalar, etkilenen eklemde şişlik ve kızarıklık yaşayabilirler. Gut hastalığına yol açan faktörlerden biri de diyet ve kilo kaybıdır. Özellikle kırmızı et, sakatat ve av etleri gibi purin açısından zengin besinler, ürik asidi artırarak hastalığı tetikleyebilir. Hızlı kilo kaybı da vücuttaki hücrelerin parçalanmasına ve eklemlerde ürik asit kristalleri oluşmasına neden olabilir. Ayrıca aniden alkol tüketiminin kesilmesi de gut ataklarını tetikleyebilir.

Diyetisyen Nataly Komova, aşırı yoğun egzersizin de ürik asidi geçici olarak yükseltebileceğini ve bu durumun gut hastalığına yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle egzersiz sırasında aşırı zorlamaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda gut hastalığının erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Dr. Hilary, şüphe duyan kişilere kendi kendilerine test yapmalarını öneriyor. Gut hastalığı daha önce teşhis edilmiş kişiler semptomları tanıyabilir ancak bu durumu ilk kez yaşayanlar genellikle başka bir sağlık sorunu ile karıştırabilirler.

GUT HASTALIĞINI ÖNLEMENİN YOLLARI

Gut hastalığını önlemek veya yönetmek için bazı öneriler:

- Aşırı kilo, ürik asit seviyelerini artırabilir. Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle kilo kaybı sağlamak semptomları hafifletebilir.

- Bol su içmek, vücuttaki ürik asidi atarak eklemlerinizde kristal oluşumunu engelleyebilir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin.

- Kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve bazı sebzeler gibi pürin açısından yüksek gıdalardan kaçının. Bunun yerine sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve az yağlı süt ürünleri tercih edebilirsiniz.

- Doktor tarafından önerilen ilaçları düzenli kullanarak, ürik asit seviyelerini kontrol altında tutabilirsiniz. Akut ataklar için reçetesiz satılan ağrı kesiciler de yardımcı olabilir.

- Egzersiz yapmak önemli ancak aşırıya kaçmamak gereklidir. Hafif yürüyüşler veya bisiklete binmek gibi nazik aktiviteler gut hastalığı olan kişiler için daha uygundur.