Sosyal medyada son zamanlarda hızla yayılan ve ilk duyduğunuzda "Yok artık, daha neler!" dedirten bir akım var: Buzdolabına tuvalet kağıdı koymak. Kulağa tamamen bir şaka ya da internet çılgınlığı gibi gelse de, bu yöntemi bir kez deneyenler buzdolabından bir daha tuvalet kağıdını eksik etmiyor. Peki, mutfakla hiç alakası olmayan bu temizlik ürünü, buzdolabınızın içinde nasıl bir mucize yaratıyor? Kimsenin bilmediği ama hayat kurtaran o sırrı açıklıyoruz!

BUZDOLABINA TUVALET KAĞIDI KOYUN

Bu sıra dışı yöntemin arkasında aslında tamamen mantıklı ve bilimsel nedenler yatıyor. Buzdolabında saklanan yemekler, açık unutulan peynirler, balıklar veya kokusu baskın sebzeler zamanla dolabın içinde ağır ve rahatsız edici bir koku dalgası yaratır. Çoğu zaman pahalı koku gidericiler bile bu kokuyu tamamen yok edemez. İşte tam bu noktada tuvalet kağıdı devreye giriyor. Tuvalet kağıdının yapısındaki gözenekli selüloz lifleri, havada asılı kalan koku moleküllerini bir paratoner gibi kendine çeker ve hapseder. Pahalı kimyasallar kullanmadan, dolabınızın havasını nötrlemenin en ucuz yolu budur.

Bunun yanı sıra buzdolaplarının en büyük düşmanlarından biri de içeride biriken fazla nemdir. Aşırı nem, sebzelik bölmesindeki yeşilliklerin, meyvelerin hızlıca çürümesine, kararmasına ve küflenmesine neden olur. Tuvalet kağıdı, yüksek emici yapısı sayesinde buzdolabındaki fazla nemi ve terlemeyi bir sünger gibi çeker. Ortamdaki nem dengelenince yiyecekleriniz çok daha uzun süre ilk günkü tazeliğini korur. Yani bu yöntem aslında bütçenizi korur ve gıda israfını önler.

BASİT HİLEYİ UYGULARKEN DİKKATLİ OLUN

Eğer bu yöntemi hemen mutfağınızda denemek istiyorsanız, fayda yerine zarar görmemek için bazı önemli detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle kesinlikle parfümlü, çiçek kokulu veya desenli tuvalet kağıtları kullanmamalısınız. Bu kağıtlardaki kimyasal parfümler yiyeceklerinize sinebilir; bu yüzden tamamen beyaz ve sade bir rulo seçmelisiniz. Tabii ki ambalajından yeni çıkardığınız, tuvalette hiç bulunmamış, tamamen steril bir rulo kullanmanız da sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Kağıt nemi ve kokuyu çektikçe zamanla yumuşayacak ve işlevini yitirecektir. Bu yüzden maksimum verim için iki veya üç haftada bir ruloyu yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Dolaptan çıkardığınız hafif nemli ruloyu ise çöpe atmak yerine kurutup ev temizliğinde kurulamak amacıyla kullanabilirsiniz.

Etkiyi ikiye katlamak isterseniz, buzdolabına koyacağınız tuvalet kağıdı rulosunun üst ve alt düz kısımlarına biraz karbonat serpiştirebilirsiniz. Karbonat ve tuvalet kağıdı ikilisi bir araya geldiğinde, en inatçı balık kokularını bile dakikalar içinde yok eden profesyonel bir filtreye dönüşür.

Evdeki en basit malzemelerin bile doğru kullanıldığında hayatı ne kadar kolaylaştırabileceğini gösteren bu yöntem, pratik çözümleri sevenlerin yeni favorisi haline geldi. Denemekten hiçbir zarar gelmez; mutfağınıza gidin, temiz bir rulo kapın ve mucizeye kendi gözlerinizle tanık olun